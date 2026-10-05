Рубіо прокоментував заклик Москви до дипломатів залишити Київ

США самі визначатимуть, наскільки небезпечно для американського посольства продовжувати працювати в Києві. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
3 жовтня російське МЗС оголосило про продовження обстрілів Києва та інших міст, і закликало іноземних громадян та дипломатів залишити Україну.
"Вони це роблять місяцями, - сказав Рубіо, відповідаючи на питання про погрози Росії для дипломатів. - Наше посольство там присутнє, і ми вирішуватимемо, чи безпечно їм там бути, чи ні".
Рубіо запевнив, що США "щодня аналізують безпеку кожної дипломатичної місії [США] у світі. Якщо виникає загроза і ми вважаємо, що маємо змінити присутність, ми це зробимо. Наразі ми цього не зробили", - додав головний американський дипломат.
Раніше дипломати низки європейських країн засудили погрози Кремля і видали спільну заяву.
"Ми залишаємось", - таке повідомлення посольства розмістили на своїх сторінках у соцмережах.
"Погрози не спинять європейську підтримку України, - твітує посолка ЄС Катерина Мартенова. - Це лише нагадує нам, чому ця підтримка важлива!"
У посольстві Нідерландів нагадали Росії, що вона "підкоряється Віденській конвенції та міжнародному праву".
Посольство Великої Британії назвало погрози Росії "неприйнятними", і запевнило в тому, що підтримка України є непорушною.