Рубіо прокоментував заклик Москви до дипломатів залишити Київ

США самі визначатимуть, наскільки небезпечно для американського посольства продовжувати працювати в Києві. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

3 жовтня російське МЗС оголосило про продовження обстрілів Києва та інших міст, і закликало іноземних громадян та дипломатів залишити Україну.

"Вони це роблять місяцями, - сказав Рубіо, відповідаючи на питання про погрози Росії для дипломатів. - Наше посольство там присутнє, і ми вирішуватимемо, чи безпечно їм там бути, чи ні".

Рубіо запевнив, що США "щодня аналізують безпеку кожної дипломатичної місії [США] у світі. Якщо виникає загроза і ми вважаємо, що маємо змінити присутність, ми це зробимо. Наразі ми цього не зробили", - додав головний американський дипломат.

Раніше дипломати низки європейських країн засудили погрози Кремля і видали спільну заяву.

"Ми залишаємось", - таке повідомлення посольства розмістили на своїх сторінках у соцмережах.

"Погрози не спинять європейську підтримку України, - твітує посолка ЄС Катерина Мартенова. - Це лише нагадує нам, чому ця підтримка важлива!"



У посольстві Нідерландів нагадали Росії, що вона "підкоряється Віденській конвенції та міжнародному праву".

Посольство Великої Британії назвало погрози Росії "неприйнятними", і запевнило в тому, що підтримка України є непорушною.



