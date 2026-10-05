Росія цілеспрямовано знищує американський бізнес в Україні. Як реагують у Білому домі

Росія цілеспрямовано атакує американський бізнес в Україні, заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік.

Раніше Сєнік наводив приклади ударів РФ за останній рік по компаніях, пов'язаних зі США. Зокрема, йдеться про офіс Boeing у Києві, підприємство Flex у Мукачеві та об’єкт Bunge у Дніпрі, підприємство Mondelēz у Сумській області, підприємство Coca-Cola на Київщині, об’єкт Bunge у Дніпрі. 26 вересня Росія атакувала логістичний центр, що обслуговує McDonald's.

На запит Голосу Америки прокоментувати ситуацію представник Білого дому заявив, що президент Трамп "прагне врегулювання цієї війни, щоб покласти край безглуздим убивствам".

"Президент [Трамп] і його команда й надалі віддані справі відігравання конструктивної ролі у завершенні війни між Росією та Україною; він зберігає оптимізм щодо того, що зрештою вдасться укласти мирну угоду, - зазначено у відповіді Білого дому. - Сполучені Штати продовжують відігравати конструктивну роль, ведучи діалог з обома сторонами та працюючи над завершенням війни. Ми - єдина країна у світі, здатна відігравати таку роль".

Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні, в інтерв'ю Голосу Америки розповів, що за останній місяць російські удари по американському бізнесу в Україні посилились: "Це американські активи, американські інтереси, по яких Росія продовжує бити".

Гундер сказав, що намагається донести цю інформацію до адміністрації Білого дому та американських законодавців, які приїжджають до України. "Бізнес вірить в Україну і хоче працювати. Росія робить все можливе, щоб американського бізнесу не було в Україні. Дуже важливо цьому протистояти. Тут дуже потрібна підтримка, голос і дії Білого дому", - додав Гундер.

У статті використане інтерв'ю Наталії Леонової