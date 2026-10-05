Україна отримає $116 млн на розвиток відновлюваної енергетики

Україна отримає 116 мільйонів доларів від міжнародного Фонду кліматичних інвестицій (CIF) на розвиток відновлювальної енергетики, розбудову транскордонних з'єднань-інтерконекторів і впровадження систем накопичення енергії, повідомили у Фонді.

Фінансування CIF дозволить Україні залучити додаткові 693,8 млн доларів від Світового банку, ЄБРР та з приватного сектору.

Інвестиційний план, підтриманий CIF, передбачає зокрема будівництво лінії електропередачі - інтерконектора - напругою 400 кВ між Чернівцями та румунською Сучавою. Це може забезпечити додаткову пропускну здатність у 880 МВт у напрямку України та 445 МВт - у напрямку європейських енергомереж.

У березні Україна та Румунія погодились побудувати інтерконектори. Один з них планують побудувати вже цього року, а другий - впродовж двох років, заявляв президент України Володимир Зеленський.

У CIF повідомили, що в рамках програми український приватний сектор отримає інвестиції у системи накопичення енергії на базі акумуляторів (BESS), що дозволить створити потужності накопичення до 610 МВт. "Системи накопичення було обрано як основний інструмент завдяки їхній модульності, швидкості розгортання та здатності одночасно забезпечувати послуги з балансування, резервування та зменшення обмежень генерації, що є особливо важливим для децентралізованої енергосистеми", - зазначили у CIF.

Росія знищила, пошкодила чи окупувала майже дві третини встановлених генеруючих потужностей України, підрахував аналітичний центр DixiGroup. Станом на січень 2026 року обсяг доступної внутрішньої генерації становив близько 13 ГВт при піковому попиті у 18 ГВт, зазначають у CIF.

У фонді додали, що інтеграція децентралізованих та відновлюваних джерел енергії є ключовим елементом відбудови України, а також важливим кроком для узгодження її енергетичної та кліматичної політики з європейськими стандартами в довгостроковій перспективі.

Фонд CIF заснований у 2008 році на запит провідних економік світу груп G8 та G20 для фінансування відновлюваних джерел енергії у країнах, що розвиваються.