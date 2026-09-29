Росія скорочує видатки на освіту та здоров'я, підвищує податки, щоб покрити витрати на війну в Україні

Росія скоротить фінансування соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я - на додаток до вже оголошеного підвищення податків, - щоб покрити стрімке зростання військових витрат. Про це пише агенція Reuters, що отримала доступ до бюджетних документів на наступний рік.

У проєкті бюджету на 2027 закладено оборонні витрати у 17,1 трлн рублів (202,58 млрд доларів); це приблизно на 27% більше за початково заплановані 13,5 трлн рублів і є найвищим показником від початку війни в Україні у 2022 році, зазначає видання.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте поділився оцінками, що Росія витрачає половину свого державного бюджету на військові цілі.

Згідно з даними Reuters, видатки на пенсії, виплати учасникам бойових дій та допомога у зв’язку з народженням дитини скоротяться на 7%. Порівняно з початковим планом, фінансування освіти зменшиться на 6%, а охорони здоров'я - на 6,8%.

На 7,4% скоротяться витрати за статтею "національна економіка", що включає будівництво доріг та інші інфраструктурні проєкти, а також субсидії для сільського господарства та інших галузей. При цьому в наступному році населенню РФ підвищать податки і тарифи на комунальні послуги.

Росія розробляє трирічний бюджет, намагаючись покращити довгострокове планування, однак щороку змушена суттєво переглядати показники в бік збільшення та неодноразово не виконує цільові показники річного дефіциту. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль змушений використовувати кошти резервного фонду, збільшувати обсяги запозичень і підвищувати податки, щоб забезпечити зростаючі військові витрати, йдеться в повідомленні агенції.

Ці плани Кремля свідчать про те, що президент РФ не відмовився від своїх цілей у війні в Україні й не готовий до справжнього діалогу щодо перемир'я, - про це в коментарі Російській Службі Голосу Америки розповів Дональд Єнсен, колишній американський дипломат і професор в Університеті Джонса Гопкінса.

"Це лише підтверджує, що найближчим часом жодних переговорів, які призвели б до врегулювання конфлікту, не буде. Путін не бачить для себе шляху до виходу з війни, який був би прийнятним для росіян, - сказав Єнсен. - Росія не вірить у західну концепцію переговорів за принципом "виграють всі" (win-win). Росія вірить у сценарій, де вона перемагає, а ви програєте".

Очікується, що новий склад Державної думи, в якому прокремлівська партія "Єдина Росія" під час останніх так званих виборів отримала конституційну більшість, затвердить новий бюджет. У ЄС та ОБСЄ це голосування визнали непрозорим і недемократичним.