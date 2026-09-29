США відновили ротацію американських військ в Естонії

Посольство США в Естонії повідомило про відновлення ротації американських військ в Естонії для забезпечення колективної безпеки.

Дипломатичне відомство у мережі Х 29 вересня написало, що до Естонії прибуде "американський підрозділ, що діє на ротаційній основі".

"Ще один американський підрозділ, який діє на ротаційній основі, прибуде до Естонії в рамках зобов’язань США щодо колективної оборони. Це свідчить про міцність відносин між США та Естонією, адже обидві наші країни залишаються відданими справі забезпечення безпеки в регіоні", - написав у мережі Х посол США в Естонії Роман Піпко.

Міноборони Естонії привітало рішення американських союзників, додавши, що ця місія підтверджує "відданість США захисту східного флангу НАТО".

"Ми вітаємо рішення США продовжити свою ротаційну присутність в Естонії. Це підтверджує важливість нашої стратегічної співпраці та постійну відданість США захисту нашого регіону та всього східного флангу НАТО", - заявили в естонському оборонному відомстві.

Міністр оборони Естонії Мартін Герем назвав присутність американських військ в Естонії "наріжним каменем політики стримування та оборони НАТО, що підтверджує готовність і єдність союзників у захисті території альянсу".

23 вересня Міністерство оборони Естонії повідомило, що "представники США поінформували естонську сторону щодо продовження ротаційної присутності американських військ у країні".

За даними естонського оборонного відомства, прибуття нового підрозділу очікується у листопаді цього року.

Попередня група військових, яка залишила Естонію весною 2026 року, був 6-тий ескадрон 9-го кавалерійського полку. Його ротацію завершили у другому кварталі цього року через перегляд структури Збройних сил США.

За даними Міноборони Естонії, нова ротація американських військ за чисельністю та бойовими можливостями відповідатиме попередньому підрозділу, що залишив країну.

Посол США в Естонії подякував естонським колегам за сприяння у розміщенні та підготовці американських військ.

"Це ще один чудовий приклад нашого міцного партнерства. З нетерпінням чекаю на прибуття нової ротації військ США; разом ми й надалі зміцнюватимемо нашу спільну готовність стримувати будь-які загрози та захищатися від них", - написав у мережі Х Роман Піпко.

Ротаційне розміщення підрозділів збройних сил США в Естонії розпочалося у 2014 році після анексії Росією Криму та початку бойових дій на сході України.

У 2022 році — після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США відправили в Естонію оперативну групу "Войт" (Task Force Voit), що складалась із американських військовослужбовців на ротаційній основі, повідомляє Міноборони Естонії. Ця група проводила навчання та підготовку естонських військових щодо експлуатації високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).



