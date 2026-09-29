"Ще один воєнний злочин" - сенатори США про голод в окупованих Олешках

Гуманітарна ситуація в окупованих Росією Олешках залишається критичною. Деякі американські законодавці приєднались до закликів ООН і ЄС зупинити облогу міста й дозволити евакуацію людей та доправлення туди їжі й речей першої необхідності. Щоб привернути увагу світу до ситуації, українці за кордоном провели акції протесту.

26 вересня Херсонська ОДА повідомила, що ЗСУ вдалось дронами доставити до Олешок чотири тонни їжі і медикаментів. Однак деякі жителі окупованого міста пишуть у соцмережах, що місцевим досі треба ризикувати життям і йти по замінованій і атакованій дронами "трасі смерті" 20 кілометрів за продуктами до найближчого населеного пункту . У місті залишається близько півтори тисячі цивільних, зокрема, близько 50 дітей.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила напередодні в Брюсселі, що голод в Олешках "чітко демонструє, що відбувається з людьми на окупованих територіях", "які страждатимуть на цих землях". "Звісно, ми намагаємося доправити гуманітарну допомогу та підтримати Україну в захисті держави й народу, щоб запобігти таким подіям. Проте, гадаю, це також нагадування всім нам: справа не в землі - справа в людях", - сказала Каллас.

"Ми глибоко занепокоєні спровокованою Росією гуманітарною кризою в Олешках. З травня 2026 року Росія фактично використала голод як зброю, перекриваючи всі гуманітарні коридори, заманюючи в пастку тисячі цивільних на тлі постійних обстрілів та крайнього позбавлення, включаючи багатьох дітей", - сказав посол Німеччини у Канаді Маттіас Люттенберг під час конференції Pathways to Peace у Торонто, присвяченій поверненню викрадених українських дітей, військовополонених і утриманих цивільних.

Він додав: "Те, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях зараз, - має бути попередженням про те, як права людини будуть порушуватись у майбутньому, якщо Росія збереже контроль".

Сенатор США від Республіканської партії Роджер Вікер послався на статтю про Олешки у своєму дописі в мережі Х і написав: "Путін стверджує, що має на меті "визволити" Україну, але він місяцями морить голодом цивільне населення на окупованих ним українських територіях. Якщо так він поводиться з жінками й дітьми, що перебувають під його владою, то чого очікувати іншим, кого він сподівається "визволити"?"

"Путін оточив і взяв в облогу невелике українське місто Олешки, перекривши постачання їжі та інших речей першої необхідності й прирікши його мешканців на голод і загибель. Це ще один воєнний злочин, - написав в мережі Х сенатор-республіканець Річард Блументаль. - Якщо Трамп не скасує запрошення Путіна на саміт G20 - з огляду на тяжке становище Олешок, масові вбивства цивільних унаслідок путінських бомбардувань та інші звірства, - Конгрес мусить діяти . Сама лише думка про його присутність має викликати огиду в представників обох партій".

Демократи у Конгресовому комітеті із закордонних справ у мережі Х заявили: "З огляду на цю "облогу" Олешків і постійні бомбардування українського цивільного населення - включно із сьогоднішнім ударом по Києву, - немає жодного виправдання тривалій байдужості адміністрації Трампа до дій Росії. Росія розпочала цю війну й може завершити її просто зараз. Санкції - негайно. Підтримка - негайно".

Вашингтонський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті днями зауважив, що Кремль не виявляє інтересу до співпраці з Україною чи іншими міжнародними структурами для локального гуманітарного припинення вогню в районі Олешок для вирішення кризи, "більше того, схоже, що він активно перешкоджає зусиллям України із забезпечення місцевих жителів продовольством ".

ISW пише, що "Росія продовжує демонструвати, що її відносини з окупованими територіями України мають хижацький, жорстокий і егоїстичний характер, оскільки розв’язана нею війна блокує логістичні маршрути постачання та обмежує доступ населення окупованих територій до товарів і послуг".

Кремль визнає складне становище у місті, однак заявляє, що людей там атакують українські дрони.

Привернути увагу до ситуації в Олешках намагаються українці у світі: акції на підтримку цивільних в російській окупації провели активісти в Чикаго, Брюсселі та Берліні.