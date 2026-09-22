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Американці вважають ООН важливою організацією, але не ефективною

Американці низько оцінюють роботу Організації Об’єднаних націй, втім загалом у світі агенція має значний запас прихильності. Про це свідчать результати опитування центру Gallup.

Понад 50% опитаних американців сказали, що ООН виконує погану роботу у п’яти категоріях.

  • Підтримання міжнародного миру та безпеки:

25% вважають, що ООН справляється з цим питання; 73% зазначили, що відомство робить погану роботу.

  • Дотримання норм міжнародного права

28% сказали, що ООН добре працює в цьому напрямку

70% зазначили, що погано

  • Захист прав людини

28% - ООН виконує добру роботу, кажуть респонденти у США

70% кажуть, що погану

  • Підтримка сталого розвитку країн

34% опитаних у США вважають, що ООН справляється з цим

63% респондентів кажуть, що не справляється

  • Надання гуманітарної допомоги людям, що постраждали від війни, голоду чи стихійних лих (харчів, житла та медичного обслуговування).


Ця категорія показала найкращий показник через населення у США. 45% опитаних американців вважають, що ООН гарно працює в цього напрямку, тоді як 53% вказали на погану роботу в цьому напрямку.

При цьому загалом мешканці США підтримують ООН як інституцію, хоча й не вважають її ефективною для вирішення проблем.

Переважна більшість опитаних вважають, що США повинні лишатися членом ООН, і що ця організація повинна відігравати провідну або значну роль у світових справах.

Соціологічний центр Gallup провів від 1 до 14 вересня, напередодні відкриття Генеральної асамблеї ООН. Опитано було понад 2000 людей.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік в коментарі Голосу Америки заявив, що Організацію Об'єднаних Націй необхідно реформувати, щоб вона відповідала сучасним викликам і відображала реалії світу зразка 2026 року, а не 1945-го, коли ООН була заснована.

"Державам-членам належить виконати значний обсяг роботи, щоб переглянути баланс сил усередині організації та привести його у відповідність до реалій сучасного світу", - сказав Дюжаррік.


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