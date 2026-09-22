Дюжаррік: ООН має відображати світ зразка 2026 року, а не 1945-го

Організацію Об'єднаних Націй необхідно реформувати, щоб вона відповідала сучасним викликам і відображала реалії світу зразка 2026 року, а не 1945-го, коли ООН була заснована.

Про це заявив Стефан Дюжаррік, речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, в коментарі Голосу Америки: "Державам-членам належить виконати значний обсяг роботи, щоб переглянути баланс сил усередині організації та привести його у відповідність до реалій сучасного світу".

Зокрема, реформування потрібне Раді Безпеки ООН, "оскільки вона є центром нашої діяльності з підтримання миру та безпеки". За словами Дюжарріка, в Радбезі "потрібне ширше представництво країн, що розвиваються".

Високопосадовці та експерти тривалий час говорять про необхідність реформувати ООН, адже зараз рішення Генасамблеї та Радбезу носять радше декларативний характер через відсутність механізму примусу.

До Ради Безпеки ООН від часів її створення у 1945 році входять п'ять постійних представників - США, Франція, Велика Британія, Китай і Росія, а ще 10 представників інших країн у Радбезі - на ротаційній основі.

Україна від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році виступає за позбавлення Росії крісла постійного представника.

Також низка оглядачів каже про необхідність розширення представництва держав Африки та країн, що розвиваються.

Сприйняття ефективності ООН у світі також не є однозначним. Останнє опитування Gallup засвідчило, що зокрема американці низько оцінюють роботу ООН у питаннях підтримання міжнародного миру та безпеки, дотримання норм міжнародного права, захисту прав людини, підтримки сталого розвитку країн і наданні гуманітарної допомоги людям, що постраждали від війни, голоду чи стихійних лих.