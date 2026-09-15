У Пентагоні розповіли скільки боєприпасів та грошей витрачено на війну проти Ірану

Війна США проти Ірану призвела до дефіциту американських боєприпасів та "вузьких місць" у ланцюгах поставок. Такого висновку у своєму першому звіті про війну з Іраном дійшов Генеральний інспектор Пентагону.

"Служба заступника міністра з закупівель сказав, що витрата боєприпасів в рамках операції "Епічна лють" призвела до нестачі стратегічних запасів і виявила вузькі місця у ланцюгах поставок", - йдеться у звіті. Щоб пом’якшити обмеження з боєприпасами, йдеться у звіті, Пентагон "працює над оптимізацією процесів закупівель та термінів виробництва, а також над створенням запасів критично важливих матеріалів, компонентів та окремих боєприпасів для швидкого реагування на непередбачені обставини".

У першому щоквартальному звіті Конгресу щодо ходу операції "Епічна лють", який охоплює період з 28 лютого по 30 червня 2026 року, оцінюється, що Пентагон витратив на операцію 33,4 мільярда доларів. З цієї суми 22,3 мільярда доларів пішло на витрачені боєприпаси, 7,4 мільярда доларів – на експлуатаційні витрати та 3,7 мільярда доларів – на втрати обладнання. Ця цифра не включає витрати на ремонт інфраструктури, йдеться у звіті Пентагону.

У звіті також зафіксовано втрати та пошкодження кількох американських літаків протягом цього періоду. Серед них знищено чотири F-15, пошкоджено один F-35, сім заправників KC-135 та знищено до 30 безпілотників MQ-9 Reaper.

В інших звітах про операцію повідомляється про знищений A-10, пошкоджений E-3 Sentry на землі в Саудівській Аравії, збитий AH-64 Apache поблизу Ормузької протоки та чотири гелікоптери AH-6, знищені американськими військами, щоб запобігти їх захопленню, пишуть укладачі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що кількість накопичених боєприпасів є достатньою.

"У нас практично необмежена кількість боєприпасів середнього та високого класу, набагато більше, ніж ми могли б використати для цієї чи будь-якої іншої війни (що дуже малоймовірно!), яка могла б малоймовірно відбутися. Крім того, ми виробляємо боєприпаси в небачених раніше обсягах. Ми накопичуємо запаси та готуємося до будь-яких непередбачених ситуацій, які можуть статися", - написав президент у мережі Truth Social 3 серпня.

Раніше у вересні Пентагон уклав угоди з оборонними підрядниками General Dynamics Ordnance and Tactical Systems та Lockheed Martin щодо збільшення виробництва систем протиповітряної оборони.

Пентагон заявив, що нові семирічні угоди збільшать виробництво та прискорять поставки компонентів, необхідних для перехоплювачів Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) та Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment (PAC-3 MSE).

"General Dynamics і Lockheed Martin відповіли на заклик. Ми скорочуємо бюрократію, скорочуємо терміни та швидко масштабуємо наші внутрішні виробничі потужності для забезпечення передових можливостей протиповітряної та протиракетної оборони", — заявив заступник міністра війни з питань закупівель і забезпечення Майкл Даффі.

Офіційні представники Пентагону до оприлюднення звіту публічно не визнавали нестачу боєприпасів, але водночас Очільник Пентагону Піт Гегсет закликав оборонну промисловість збільшити виробництво.

Марк Кансіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, відповідаючи на питання про те, чи мають США достатньо зброї, щоб завершити війну з Іраном, в інтерв'ю CBS News сказав: "Що стосується війни проти Ірану, то відповідь - так, мають достатньо. Проблема полягає у можливій війні проти Китаю. Ми могли б забезпечити достатньо боєприпасів на місяць, але перейти на другий, третій або четвертий - це великий виклик".

Під час конфлікту з Іраном було запущено приблизно 1500 ракет Patriot, повідомило 11 серпня видання The New York Times з посиланням на двох офіційних осіб. Завод Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, виробляє близько 750 ракет. Компанія працює над збільшенням річного виробництва з приблизно 750 до 2000 ракет. Кожен перехоплювач Patriot коштує близько 4 мільйонів доларів. Керівник ракетного відділу компанії Тім Кехілл в інтерв'ю CBS News назвав ці зусилля "контрольованим хаосом".

ВИТРАТИ ПОЗА РАМКАМИ ПРЯМИХ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Звіт також зазначає витрати поза рамками прямих військових операцій. Так, Державний департамент витратив 79,2 мільйона доларів на непередбачені обставини, пов'язані з конфліктом, включаючи операції з евакуації. Іранські удари завдали збитків дипломатичним установам США в Іраку, Кувейті, Саудівській Аравії та ОАЕ приблизно на 184 мільйони доларів.

Іранські ракетні атаки та атаки безпілотників також пошкодили або зруйнували сотні будівель та споруд на військових об'єктах США в Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії. Генеральний інспектор не надав загальну оцінку вартості ремонту та сказав, що залишається незрозумілим, які об'єкти будуть відновлені або хто оплатить роботи.

У квітні, під час свідчень на Капітолійському пагорбі, чиновник Пентагону оцінив вартість операції «Епічна лють» приблизно в 25 мільярдів доларів, але CBS News з посиланням на американських посадовців, знайомих з внутрішніми оцінками, вказав, що справжня ціна війни з Іраном на той час була ближчою до 50 мільярдів доларів.



