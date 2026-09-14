США занепокоєні територіальними здобутками хуситів в Ємені

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у понеділок заявив, що США "безумовно турбують" нещодавні територіальні здобутки пов'язаних з Іраном хуситів у Ємені, і повідомив, що адміністрація підтримує контакт із Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами з цього приводу.

Виступаючи в Канзасі, Венс охарактеризував ситуацію в Ємені як "дуже мінливу й динамічну" і сказав, що США ведуть "пряму комунікацію з самими хуситами".

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що хусити зв'язалися зі США і запевнили, що не хочуть конфронтації з Америкою.

"Хусити нам подзвонили. Вони не хочуть з нами воювати. Вони дали нам зрозуміти, що не хочуть з нами воювати. Вони не хочуть, щоб ми їх переслідували", — сказав президент журналістам в Ірландії.

"Вони пропускають більшість суден. Є лише одна країна, якою вони незадоволені, і ми це владнаємо", — додав він.

Саудівська Аравія, чиї судна продовжують зазнавати атак хуситів, попередила, що наслідки нападів хуситів не обмежаться Єменом і країнами регіону, а торкнуться безпеки судноплавства, світової економіки та ланцюгів постачання.

Також у понеділок у Саудівській Аравії адмірал Бред Купер, очільник Центрального командування США (CENTCOM), до зони відповідальності якого входить Близький Схід, зустрівся із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії повідомило, що бін Салман і Купер обговорили двосторонні відносини між країнами та регіональні події.

Тим часом пов'язані з Іраном єменські хусити заявили, що здійснили новий напад на Саудівську Аравію, посилюючи контроль над судноплавними маршрутами, після захоплення стратегічного острова в Червоному морі.

У своїй заяві хусити повідомили, що в понеділок здійснили масштабну атаку на авіабазу короля Халіда в Хаміс-Мушайті, застосувавши десятки балістичних ракет і безпілотників. Хусити, визнані у США терористичним угрупованням, також заявили про удари по саудівських військових об'єктах та інфраструктурі, включно з ангарами для літаків, радіолокаційними установками, злітно-посадковими смугами та складами боєприпасів.

Угруповання стверджувало, що атаки стали відповіддю на те, що вони назвали "значною ескалацією" з боку Саудівської Аравії, звинувативши її у понад 300 авіаударах у Ємені за останні п'ять днів.

Саудівська Аравія оголосила рівень небезпеки для міст Абха та провінції Хаміс-Мушайт, але пізніше повідомила, що загроза минула.

Єменські урядовці повідомили ЗМІ, що хусити захопили стратегічні острови Велика та Мала Ханіш у Червоному морі, лише через кілька днів після того, як повстанці захопили місто Дхабуб та острів Перім уздовж протоки Баб-ель-Мандеб.

Це сталося на тлі ударів саудівської авіації по позиціях хуситів у щойно захоплених містах Моха, Дхабуб та в провінції Таїз. Єменське державне інформагентство повідомило, що удари були спрямовані на транспортні засоби та скупчення хуситів, і заявило про знищення кількох одиниць військової техніки та загибель щонайменше 10 бойовиків.

Також у неділю сили уряду Ємену повідомили, що відновили контроль над позиціями на заході провінції Таїз, зазначивши, що ці операції є частиною тривалої кампанії, спрямованої на витіснення хуситів із провінції, повідомляє державне агентство Saba.

Проурядове збройне формування "Національний опір" заявило, що втратило понад 500 своїх бійців, ще близько 1500 отримали поранення в боях проти хуситів на західному узбережжі за період з 9 серпня по 10 вересня. Вони стверджують, що вбили понад 1000 бойовиків хуситів і поранили тисячі.

Незалежного підтвердження цифр втрат, наведених угрупованням, немає.

США у понеділок повторно заявили про підтримку уряду Ємену в протистоянні угрупованню хуситів та всім формам тероризму. Про це повідомило посольство США в Ємені, яке діє з Ер-Ріяда.

Баб-ель-Мандеб – стратегічна протока, що з'єднує Червоне море із Аденською затокою. Дипломати в ООН минулого тижня висловили занепокоєння можливим порушенням морських перевезень після того, як хусити повторили свій намір атакувати саудівські судна.

Іншу регіональну подію, заплановану на понеділок, – зустріч Ірану й Оману щодо управління стратегічною Ормузькою протокою було відкладено на прохання інших країн регіону, зокрема Саудівської Аравії, на тлі кризи в Ємені.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді в дописі в X повідомив, що зустріч перенесли "заради досягнення консенсусу".

Бахрейн заявив, що не братиме участі у зустрічі за участю Ірану "до відновлення дипломатичних відносин між двома країнами".

Бахрейн заявив, що зазнавав іранських атак на свою інфраструктуру та цивільне населення, і назвав це "чинною небезпекою, а не питанням минулого".