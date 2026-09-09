Республіканці збираються в Далласі перед проміжними виборами до Конгресу США

Республіканці збираються в Далласі, штат Техас, в середу та четвер на передвиборчий з'їзд. Президент США Дональд Трамп планує виступити на з'їзді, що ставить його в центр передвиборчої кампанії партії менш ніж за два місяці до виборів, на яких вирішиться, хто контролює Конгрес.

Зібрання відбудеться в центрі Американських авіаліній. На відміну від традиційних з'їздів, на яких партія висуває кандидатів для участі в президентських перегонах, це зібрання не має чіткого завдання.

Трамп планує виступити обидва вечори. Він виголосить основну промову в середу та закриє з'їзд у четвер після виступу віце-президента Джей Ді Венса. Організатори планують програму на 12 годин, що включає виступи понад 100 доповідачів, включаючи міністра фінансів Скотта Бессента, міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, генерального прокурора Тодда Бланша та Дональда Трампа-молодшого.

Республіканці наголошують на зниженні податків, безпеці кордонів та зниженні цін на рецептурні ліки, попереджаючи виборців, що ця політика може бути скасована, якщо партія втратить контроль над Конгресом.

Зак Крафт / Речник RNC Dallas

"Все це буде скасовано, якщо демократи отримають контроль над Конгресом. Вони не тільки скасують все це, повернуть злочинців у громади, але й спробують ув'язнити президента Трампа та його родину, - каже Зак Крафт, речник з'їзду. - Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Тож ставки справді не можуть бути вищими на цих проміжних виборах. І ми хочемо донести до американського народу та прихильників президента Трампа: ви не можете сидіти вдома на цих проміжних виборах. Вам потрібно вийти на вибори, проголосувати та переобрати республіканців, щоб зберегти контроль над Конгресом".

На президентських виборах 2024 року Трамп розширив свою коаліцію за межі традиційної бази Республіканської партії, отримавши переваги серед виборців робітничого класу та інших груп.

Організатори очікують, що захід відвідають близько 30 000 учасників. Захід з бюджетом понад 40 мільйонів доларів, фінансується донорами Республіканської партії.

Демократи планують власну програму заходів на цей день . "Республіканці можуть дбати про політику, але демократи дбають про людей", – сказав Кендалл Скаддер, голова Демократичної партії Техасу та голова Сільської фракції Національного комітету Демократичної партії.

У той час як республіканці зосереджують свою партійну міць у Далласі, демократи не проводять національний проміжний з'їзд. Натомість вони дотримуються більш децентралізованої стратегії, спрямованої на збільшення контактів з виборцями та явки на ключових виборчих аренах, включаючи Мічиган, Вісконсин та Джорджію.

Речниця Демократичного національного комітету Кендалл Вітмер заявила, що з'їзд відволікає виборців від занепокоєння високими цінами. Чотири демократи з Палати представників — Роберт Гарсія та Сідні Камлагер-Дав з Каліфорнії, Джейсон Кроу з Колорадо та Мадлен Дін з Пенсильванії — їдуть до Далласа, оголосило в п'ятницю керівництво демократів у Палаті представників.

Республіканці кажуть, що з'їзд має на меті об'єднати виборців навколо політичного порядку денного партії напередодні проміжних виборів. Його програма висвітлює такі питання, як зниження податків, економіка, безпека кордонів, громадська безпека, охорона здоров'я та запропонована заборона для членів Конгресу торгувати акціями.

"Це критично важливий час безпосередньо перед початком дострокового голосування по всій країні", — сказав спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон на пресконференції минулого тижня.

Серед кандидатів у Сенат, які мають виступити, — кандидат від Мічигану Майк Роджерс, який балотується проти Абдула Ель-Саїда, та кандидат від Північної Кароліни Майкл Вотлі, який змагається проти колишнього губернатора Роя Купера.

У четвер, напередодні 25-ї річниці терактів 11 вересня 2001 року, організатори планують поминальну акцію з родинами рятувальників. Молоді республіканці відзначатимуть річницю вбивства 31-річного активіста-консерватора Чарлі Кірка.