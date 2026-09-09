Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Ціни на нафту вперше з липня перевищили $100 за барель на тлі загострення конфлікту між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ціни на бензин "впадуть як камінь", щойно конфлікт завершиться.
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ціни на бензин "впадуть як камінь", щойно конфлікт завершиться.

У середу ціни на нафту перевищили позначку в $100 за барель після чергової хвилі ударів на Близькому Сході. У вівторок США завдали ударів по чотирьох іранських танкерах в Оманській затоці та ще одному поблизу острова Харк після спроб Тегерана завдати ударів по американських військових кораблях.

Американські військові заявили в середу, що протягом останнього тижня було знищено 10 іранських нафтових танкерів і відкинули заяву Ірану про те, що йому вдалося уразити американські військові кораблі.

Світові ціни на нафту вже перевищували $100 відтоді, як понад шість місяців тому Вашингтон розпочав конфлікт з Іраном, хоча востаннє ф'ючерси на міжнародний сорт Brent досягали $100 у липні, а на початку серпня впали нижче $80.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 2,4% — до $95,25 за барель, а ціни на бензин у США різко зросли. Середня ціна галона звичайного бензину за ніч підскочила на сім центів — до $4,22. Це більш ніж на долар дорожче, ніж у цей самий час рік тому, згідно з даними AAA.

Ціни на дизельне пальне в п'ятницю досягли рекордного рівня і відтоді продовжують зростати. Середня ціна галона за ніч сягнула $5,94 — тепер вона на дев'ять центів вища ніж у п'ятницю. Ціни на дизель безпосередньо впливають на споживачів, оскільки дизельне пальне використовується для вантажних перевезень і потреб виробництва.

Ціни на природний газ у Європі також різко зросли у середу — майже на 4%, до близько $91,94 за мегават-годину. Очікується, що це буде найвищий показник закриття з кінця 2022 року.

Тим часом на закордонних фондових ринках спостерігається різноспрямована динаміка, а ф'ючерси на американські акції трохи знижуються. Японський Nikkei впав на 126,55 пункта — до 65 142,78. Південнокорейський KOSPI зріс на 1,4% і закрився на рівні 7 051,64. Шанхайський індекс піднявся на 10,95 пункту — до 3 951,507.

На Волл-стріт промисловий індекс Dow Jones, до складу якого входять акції провідних компаній, на початку торгів знизився на 0,76% — до 52 430. Індекс S&P 500 знизився на 0,33% — до 7 655,50, а Nasdaq, який здебільшого включає акції компаній високих технологій, втратив 0,08% — до 29 513,50.

Дохідність казначейських облігацій США також трохи зросла на тлі очікуваного звіту від Міністерства фінансів щодо обсягу запланованого на четвер викупу довгострокових облігацій.

Конфлікт на Близькому Сході розпочався 28 лютого, і інвестори занепокоєні тим, що перебої на енергетичних ринках можуть завдати світовій економіці ще більшої шкоди.

Фактичне припинення судноплавства через Ормузьку протоку серйозно вплинуло на глобальні перевезення низки ресурсів. Ормузька протока є вузьким стратегічним морським проходом, через який проходить понад 20% світової нафти та 20% скрапленого природного газу — переважно до Азії — а також інших ключових сировинних товарів.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ціни на бензин "впадуть як камінь", щойно конфлікт завершиться.

This item is part of
XS
SM
MD
LG