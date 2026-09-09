Ціни на нафту вперше з липня перевищили $100 за барель на тлі загострення конфлікту між США та Іраном

У середу ціни на нафту перевищили позначку в $100 за барель після чергової хвилі ударів на Близькому Сході. У вівторок США завдали ударів по чотирьох іранських танкерах в Оманській затоці та ще одному поблизу острова Харк після спроб Тегерана завдати ударів по американських військових кораблях.

Американські військові заявили в середу, що протягом останнього тижня було знищено 10 іранських нафтових танкерів і відкинули заяву Ірану про те, що йому вдалося уразити американські військові кораблі.

Світові ціни на нафту вже перевищували $100 відтоді, як понад шість місяців тому Вашингтон розпочав конфлікт з Іраном, хоча востаннє ф'ючерси на міжнародний сорт Brent досягали $100 у липні, а на початку серпня впали нижче $80.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 2,4% — до $95,25 за барель, а ціни на бензин у США різко зросли. Середня ціна галона звичайного бензину за ніч підскочила на сім центів — до $4,22. Це більш ніж на долар дорожче, ніж у цей самий час рік тому, згідно з даними AAA.

Ціни на дизельне пальне в п'ятницю досягли рекордного рівня і відтоді продовжують зростати. Середня ціна галона за ніч сягнула $5,94 — тепер вона на дев'ять центів вища ніж у п'ятницю. Ціни на дизель безпосередньо впливають на споживачів, оскільки дизельне пальне використовується для вантажних перевезень і потреб виробництва.

Ціни на природний газ у Європі також різко зросли у середу — майже на 4%, до близько $91,94 за мегават-годину. Очікується, що це буде найвищий показник закриття з кінця 2022 року.

Тим часом на закордонних фондових ринках спостерігається різноспрямована динаміка, а ф'ючерси на американські акції трохи знижуються. Японський Nikkei впав на 126,55 пункта — до 65 142,78. Південнокорейський KOSPI зріс на 1,4% і закрився на рівні 7 051,64. Шанхайський індекс піднявся на 10,95 пункту — до 3 951,507.

На Волл-стріт промисловий індекс Dow Jones, до складу якого входять акції провідних компаній, на початку торгів знизився на 0,76% — до 52 430. Індекс S&P 500 знизився на 0,33% — до 7 655,50, а Nasdaq, який здебільшого включає акції компаній високих технологій, втратив 0,08% — до 29 513,50.

Дохідність казначейських облігацій США також трохи зросла на тлі очікуваного звіту від Міністерства фінансів щодо обсягу запланованого на четвер викупу довгострокових облігацій.

Конфлікт на Близькому Сході розпочався 28 лютого, і інвестори занепокоєні тим, що перебої на енергетичних ринках можуть завдати світовій економіці ще більшої шкоди.

Фактичне припинення судноплавства через Ормузьку протоку серйозно вплинуло на глобальні перевезення низки ресурсів. Ормузька протока є вузьким стратегічним морським проходом, через який проходить понад 20% світової нафти та 20% скрапленого природного газу — переважно до Азії — а також інших ключових сировинних товарів.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ціни на бензин "впадуть як камінь", щойно конфлікт завершиться.