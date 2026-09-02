Рубіо підтримав "санкції Ґрема"

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США остаточно схвалить законопроєкт про додаткові санкції щодо Росії та Ірану.

Документ, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Ґрема, пройшов схвалення в Сенаті з 86 голосами за і лише 11 – проти.

Законопроєкт про санкції щодо Росії надає президенту "більше інструментів".

Рубіо заявив, що Білий дім підтримав схвалення законопроєкту Сенатом і висловив сподівання, що Палата представників також підтримає документ.

В інтерв'ю Браяну Кілміду 2 вересня, Рубіо нарікнув законодавцям від Демократичної партії США, що вони "просто не хочуть приймати законопроєкт, який надає президентові більше повноважень, хоча вони і заявляють, що підтримують Україну".

Як повідомляв Голос Америки, п’ять топ-демократів у Палаті представників та Сенаті видали спільне звернення до Білого дому, у якому закликали президента Трампа не зволікати із “відновленням санкцій проти Росії”. На їхню думку, президент США Дональд Трамп і без додаткового схвалення Конгресу має достатньо повноважень, аби запровадити санкції проти компаній, осіб та суден, що підтримують російську воєнну машину.

Рубіо частково погодився з аргументом опозиції, зауваживши що США "можуть зробити багато чого і без законопроєкту, але заявив, що "демократи в Палаті представників, очевидно, не в настрої, щоб надавати президентові додаткові юридичні пововаження і вводити мита, чи інші штрафи, але я гадаю, для президента було б цінно мати в наявності ці інструменти і потім він зможе вирішити, чи та коли буде доцільно їх застосувати з огляду на мінливі обставини".

Відповідаючи на питання щодо підтримки Росією Ірану, Рубіо сказав, що "Путін має власні проблеми, які, гадаю, займають більшість його часу та уваги, тобто війна з Україною і, чесно кажучи, вплив українських ударів на російську економіку в поєднанні із санкціями".

Коментуючи питання врегулювання міжнародних конфліктів і зокрема війни Росії в Україні, Рубіо висловив довіру до роботи посланців Білого дому Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Ці люди, які на 100 відсотків присвячують себе перемовинам щодо мирних домовленостей". Він додав, що над врегулюванням міжнародних конфліктів працює ціла команда, але як радник з Національної безпеки, він "координує міжвідомчий процес, бо жодне з цих питань не є відокремленим".