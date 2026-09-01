Палата представників повернулася. Чи дійдуть руки до законопроєкту про російські санкції

Палата представників Конгресу США повернулася до роботи цього тижня, однак доля законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану лишається невизначеною.

Документ, який назвали на честь покійного сенатора Ліндсі Ґрема, одного із його головних ідейних натхненників, Сенат схвалив ще на початку серпня. Законопроєкт отримав 86 голосів за, і лише 11 – проти.



Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти російських політичних лідерів, державних та фінансових установ, великих банків та державних енергетичних компаній. А також – запровадження "вторинних санкцій" і додаткових мит на країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.

Попри двопартійну підтримку у Сенаті, видання Politico повідомляє, що “законопроєкт серйозно ризикує застрягти в Палаті представників, де він страждає від значної опозиції демократів, відсутності ентузіазму серед республіканців та згасання бажання вшанувати пам'ять покійного сенатора з Південної Кароліни”.

Низка законодавців, утім, продовжує активно підтримувати законопроєкт та ідею більшого тиску на Росію.



Якнайшвидше проголосувати за документ закликає конгресмен-республіканець із Небраски Дон Бейкон. “Дехто у Палаті представників, – написав законодавець в мережі X, – дозволяє досконалості стати ворогом хорошого. Конгрес має вжити чітких заходів на підтримку України, та проти Путіна – і зробити це зараз”.

На підтримку ініціативи із трибуни Конгресу виступив у вівторок і співавтор законопроєкту, конгресмен-республіканець із Південної Кароліни Джо Вілсон.

“Не можна лишати невикористаним жодний інструмент для завершення цієї дуже несправедливої війни” – заявив в коментарі російській службі Голосу Америки конгресмен-республіканець із Джорджії Річ Маккормік. Тим паче, що санкційний законопроєкт, каже законодавець – дуже хороший інструмент. “Треба довести до максимуму санкції, і підтримувати Україну, як тільки можна. Що довше це тягтиметься – то гірше буде” – наголосив конгресмен.

“Росія – не наш друг. Путін має кров під нігтями. Нині ми його притиснули і душимо. Нам треба його задушити” – так необхідність ухвалити законопроєкт у Палаті представників пояснив сенатор-республіканець із Луїзіани Джон Кеннеді. В ефірі Fox News він наголосив, що Сенату знадобився цілий рік, аби схвалити законопроєкт, і тепер черга за Палатою представників. Схвалення та імплементація закону змусить Росію сісти за стіл переговорів і врешті завершити війну – переконаний сенатор Кеннеді.

На своєчасності законопроєкту напередодні наголосив і співавтор документу у Сенаті, демократ із Коннектикута Річард Блументаль. В інтерв’ю CBS News він зазначив, що у момент, коли Росія готується до потенційної ескалації, і коли її економіка – на порозі великої кризи, законопроєкт, який обмежує потік доходів до воєнної машини Путіна, “може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку, криваву війну”.





Якомога швидше схвалити документ закликає і його колега, сенаторка-демократка із Нью-Гемпшира Джин Шагін.

Але низка їхніх однопартійців у Палаті представників – іншої думки.

Лідер демократичної меншості Гакім Джеффріс, на пресконференції у понеділок, заявив, що має “серйозні застереження” щодо законопроєкту. Він, зокрема, вказує на те, що таким чином адміністрація Дональда Трампа отримає більше повноважень щодо тарифів і санкцій, якими вона, на думку демократів, зловживатиме.

Джеффріс, утім, визнав, що ще “не встиг детально оцінити документ”, і конгресмени-демократи наразі спільно не обговорювали це питання.

Ще один аргумент демократів – що президент США Дональд Трамп і без додаткового схвалення Конгресу має достатньо повноважень, аби запровадити санкції проти компаній, осіб та суден, що підтримують російську воєнну машину.



Одразу п’ять топ-демократів у Палаті представників та Сенаті видали спільне звернення до Білого дому, у якому закликали президента Трампа не зволікати із “відновленням санкцій проти Росії”. Законодавці, серед яких конгресмен із Нью-Йорка Ґрегорі Мікс та сенаторка із Массачусетса Елізабет Воррен, заявляють, що “відтермінування санкцій робить їх менш ефективними, поки Кремль продовжує розширювати свої схеми закупівлі іноземних технологій та фінансування. Українцям потрібна наша підтримка зараз”.

Чи вистачило б голосів схвалити законопроєкт без підтримки демократів – невідомо, адже деякі законодавці-республіканці теж висловлюють сумнів щодо документу. Як повідомляє видання Politico, конгресмен із Кентуккі Томас Массі у понеділок заявив, що за 14 років у Конгресі "жодного разу не голосував за санкції проти суверенної країни".



Ще одна потенційна перепона на шляху розгляду законопроєкту – розклад роботи американських конгресменів.

Цього тижня головним завданням на порядку денному спікера Палати представників Майка Джонсона було схвалення законопроєкту про тимчасові витрати, аби запобігти шатдауну і профінансувати уряд до 11 грудня. Пообіді у вівторок законопроєкт схвалили.

Нині конгресмени обговорюють можливість завершити сесійну роботу у вересні дочасно, хоч вони і щойно повернулися до роботи після п’яти тижнів перерви. Після цього тижня, у конгресменів – запланована 10-денна робота в округах. А потім лишається небагато часу до проміжних виборів до Конгресу, і багатьом з них доведеться поєднувати роботу у Вашингтоні із політичною кампанією у рідних штатах.

Низка законодавців, утім, вважає, що у столиці для них лишається багато незавершених справ. Одна з ключових, на думку конгресмена Дона Бейкона, – законопроєкт про російські санкції. “Я не прихильник тягнути кота за хвоста” – додав республіканець, який завершує свою кар'єру у Конгресі.