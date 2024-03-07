"Такий міг би бути і у Джеймса Бонда". ЗМІ про український морський дрон Sea Baby

Україна вивела виробництво морських дронів на новий рівень, пишуть англомовні ЗМІ про морські безпілотники, які Україна використовує в Чорному морі проти кораблів російського флоту.

Агентство Аssociated Press розповідає, що безпілотні човни використовувалися у світі і раніше, але Україна заявляє, що вона стала першою країною, яка виділила спеціальний підрозділ для їхнього виробництва.

"Український конфлікт, що триває два роки, став лабораторією нових військових технологій, а військово-морські безпілотники мають стати невіддільна частиною бойового інструментарію у війні 21-го століття", – пише АР.

Українські дрони заряджені вибухівкою, оснащені сучасним GPS і камерами, їх важко виявити, і вони "не виглядали б недоречними у фільмі про Джеймса Бонда", пише АР.

Часопис Forbes пише, що тактика українських дронів нагадує напад вовчої зграї.

"Замість того, щоб намагатися проникнути на якірні стоянки Росії поодинці чи невеликими групами, дрони, якими керують зі супутників, атакують вовчими зграями вночі", – мовиться у статті у Forbes.

На відміну від схожої тактики німецьких підводних човнів у часи Другої світової, українські оператори дронів атакують групою, скоординовано, вони навіть переслідують російські судна, пише Forbes.

Аналізуючи тактику дронів Sea Bab,y журналісти часопису розповідають, що, наприклад, полювання на російський катер "Серегей Котов" вели дві групи дронів, одна з яких виманила російський корабель у відкрите море, а друга добила його там.

Агентство АР повідомляє, що “нові покоління морських безпілотників розроблені та випробувані на місцевому рівні, але деякі компоненти постачаються з-за кордону.

Морські дрони — недешеві, каже АР. До прикладу, кожен дрон Magura коштує близько 250 000 доларів, а нова модель Sea Baby — близько 221 000 доларів. Але вони можуть пошкодити або потопити корабель вартістю в сотні мільйонів доларів”.

Новий на дрон під назвою Sea Baby, який Associated Press показали у середу, був профінансований завдяки урядовій краудфандинговій організації, United24, яка збирає пожертви від компаній і приватних осіб у всьому світі.

У середу Служба безпеки України продемонструвала випробування першого морського дрона, який, як було сказано у повідомленні СБУ у мережі Facebook, був виготовлений "завдяки масштабному волонтерському збору".

Його названо “Авдіївка”, як місто на Донеччині, яке нещодавно перейшло під контроль російських військ.

Пресслужба СБУ повідомляє, що збір коштів на дрон організували фандрейзингова платформа United24 спільно з банком Monobank і волонтерами.



Новий дрон Sea baby 2024 року випуску – "це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога", повідомляє СБУ.

Представники українського бізнесу, міжнародні донори і українці зібрали у рекордні терміни майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів, повідомляє СБУ.

"Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння", – цитує повідомлення бригадного генерала СБУ з позивним «Хантер».

Як мовиться у повідомлені, "саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів".

У статті Аssociated Press йдеться про те, що остання модель Sea Baby здатна перевозити 850 кілограмів вибухівки, досягає максимальної швидкості 90 км/год і може подолати відстань у 1000 кілометрів.