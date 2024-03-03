У Москві третій день поспіль стояли черги людей до могили Навального

До могили російського опозиційного політика Олексія Навального, похованого 1 березня на Борисівському цвинтарі у Москві, продовжують іти люди.

За даними видання Astra, станом на 16:00 за місцевим часом (це 15:00 за Києвом), черга на покладання квітів до могили Навального розтягнулася на 600 метрів. Цвинтар закрився о 17:00, і частина людей не встигла вшанувати померлого, після закриття вони стали кидати квіти на могилу через огорожу кладовища.

На відміну від дня похорону, 1 березня, поліції поблизу місця поховання Навального майже не було.

Про смерть Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. За словами соратників опозиціонера, до цього слідчі шантажували матір політика й вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

1 березня Навального поховали у Москві.

Прихильники політика заявляють, що його вбили. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Виступаючи в Європарламенті, вона назвала Володимира Путіна, якого вважає відповідальним за вбивство свого чоловіка, не політиком, а «лідером кримінального угруповання» і наголосила, що боротьба з ним – це «боротьба з мафією». Навальна заявила, що Путін має відповісти «за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з сусідньою країною», маючи на увазі Україну. Промову Навальної в Європарламенті зустріли оплесками.

Як повідомляв раніше Голос Америки, на похороні були присутні тисячі його прихильників, батьки Навального, а також віддати шану покійному до церкви, де проходила поминальна служба, прийшли посолка США в Росії Лінн Трейсі, посол Німеччини Олександр Граф Ламбсдорф і посол Франції в РФ П’єр Леві..

Дружини й дітей Навального на похороні не було. Раніше Юлія Навальна заявляла, що остерігається арешту на похороні, повідомляв Голос Америки.