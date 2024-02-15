Україна потребує 486 мільярдів доларів на відбудову – оновлена оцінка

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Таку цифру наводять в оновленій "Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)" уряд України, Група Світового банку, Європейська Комісія та Організація Об'єднаних Націй. Ця сума вища, ніж оцінки річної давнини. Тоді потреби відновлення оцінювались в 411 мільярдів доларів США.

Оцінка RDNA3 охоплює період майже у два роки, від 24 лютого 2022 до 31 грудня 2023. Відповідно її результатам, пряма шкода російської війни в Україні сягнула майже 152 мільярдів доларів США. Серед найбільш постраждалих секторів називають житловий, транспортний, торговельний та промисловий, енергетику і сільське господарство. Зазначається, що 10% житлового фонду знищено або зруйновано. Найбільш уражені області: Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська.

Окремо вказується на наслідки для довкілля та сільського господарства від руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції, що також загострило проблеми доступу до житла, води, продуктів харчування та медичних послуг.

Остання оцінка охоплює заходи з відновлення в короткостроковій перспективі та відбудови в середньостроковій перспективі. У документі наголошується на запиті на реформи та політику, які каталізують залучення приватного сектору, забезпечують інклюзивне та екологічне відновлення, а також інтегрують проєктне планування в процес середньострокового бюджетного планування.

Висновки RDNA3 доповнюють визначені пріоритети щодо реформ та інвестицій в «Плані України», який закладе основу для здійснення фінансування у межах програми Ukraine Facility на наступні чотири роки.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Лідери ЄС одноголосно погодили програму допомоги Україні Ukraine Facility обсягом до 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки.

В останньому звіті RDNA3 зазначено, що від часу проведення попередньої оцінки (RDNA2), Уряд України, за підтримки партнерів, задовольнив деякі з найбільш нагальних потреб, як то відновив житловий сектор на суму 1 мільярд доларів США, 2 000 км автомагістралей та відбудував близько 500 навчальних закладів.

Загальні видатки, відображені в цифрі 486 мільярдів доларів США на відновлення та відбудову включають заходи, необхідні для розбудови сучасного, низьковуглецевого, інклюзивного та стійкого до змін клімату майбутнього, зазначається у звіті.