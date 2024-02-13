"Ціна бездіяльності росте щодня" - Байден закликав Конгрес остаточно затвердити допомогу Україні

"Ми не можемо більше чекати. Ціна бездіяльності росте щодня, особливо щодо України". Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що передбачає нову допомогу Україні, Ізраїлю, гуманітарну допомогу палестинцям.

Байден наголосив на тому, що Збройні сили України потерпають від нестачі боєприпасів: "Вже надходять повідомлення про те, що у українських військових закінчуються боєприпаси на лінії фронту, а російські сили продовжують атакувати і Путін продовжує мріяти про поневолення українського народу".

В заяві оприлюдненій на сайті Білого дому президент привітав Сенат із затвердженням законопроєкту з допомоги Україні і закликав Палату представників Конгресу діяти швидко.

13 лютого американський Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Пакет включає загальне фінансування обсягом 95,34$ млрд. Приблизно 60$ млрд з цієї допомоги передбачено для України.

Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату США.

"Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", - твітує Зеленський.

Для того, щоб стати законом, законопроєкт має схвалити Палата представників і підписати президент США.

Ввечері в понеділок законопроєкт розкритикував спікер Палати представників США Майк Джонсон. "Америка заслуговує на більше ніж сенатський статус-кво", - йдеться в заяві Джонсона. Він нарікнув, що законопроєкт не містить імміграційної реформи, хоча раніше і виступив за розділення пакету на окремі законопроєкти щодо безпекової допомоги та щодо кордону.

"За відсутності жодної зміни політики щодо кордону від Сенату, Палата представників змушена буде працювати сама з цих важливих питань", - заявив спікер.