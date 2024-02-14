У Росії хочуть підняти вік мобілізації до 65 років. Більшість чоловіків в РФ не доживають до цього віку

Міноборони Росії має намір підвищити граничний вік перебування на службі в період мобілізації для контрактників та мобілізованих. За пропозицією відомства, вищі офіцери під час мобілізації зможуть перебувати на службі до 70 років, а решта військових чоловічої статі - до 65.

Зараз військовослужбовці РФ у званні нижче офіцерського можуть бути у запасі до 50 років, молодші офіцери - до 60, старші - до 65, а вищі - до 70, пише німецьке видання DW. При цьому, як стверджують автори пропозиції, зараз у законі немає такої норми для тих, хто підписав контракт до 24 червня 2023 року або був мобілізований.

У проєкті документа зазначено, що в період "спеціальної військової операції" (як Кремль називає свою повномасштабну війну проти України), "ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити необхідний рівень укомплектованості Збройних Сил Російської Федерації, при цьому не буде допущено зниження рівня бойової готовності та боєздатності об'єднань, з'єднань та військових частин".

Американське видання Newsweek вказує на те, що Росія пропонує новий вік для військової служби, який перевищує середню тривалість життя чоловіків у країні. Там посилаються на дані порталу Worlddata.info, де зазначено, що середня тривалість життя чоловіків у Росії складає 64,2 років, для жінок - 74,8.

Для порівняння, за даними цього джерела, в Україні середня тривалість життя в чоловіків - 65,2, у жінок - 74,7, у США - 74 і 79 відповідно, у Німеччині - 78,5 і 83,4.

"Цей крок надає цим військовослужбовцям фактично пожиттєвий контракт, – зауважує британська військова розвідка. – Хоча це рішення, швидше за все, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців, старших 51 року, навряд чи підвищить боєздатність Росії, особливо в штурмах живою силою".

Як торік писали російські видання з посиланням на дані МОЗ Росії, в країні до 65 років не доживають 52% чоловіків, а 81% чоловіків помирають раптовою смертю. Основною причиною смерті називають серцево-судинні та онкологічні захворювання.

За прогнозом Росстату, у 2024 році відповідно до "низького варіанту прогнозу" очікувана тривалість життя серед чоловіків складає 64 роки, а для жінок 75,5 років. "Середній варіант прогнозу" визначає 67,5 років чоловікам і 78,1 - жінкам.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила понад 390 тисяч військовослужбовців.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 убитими і пораненими військовими, або майже 90% особового складу, який РФ мала на момент початку війни, повідомляло у грудні агентство Reuters.