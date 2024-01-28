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В Росії за півроку подвоїлась кількість підпалів військкоматів – британська розвідка

  • Голос Америки
Президент Путін зустрічається з мобілізованими у навчальному центрі біля Рязані, архівне фото.
Президент Путін зустрічається з мобілізованими у навчальному центрі біля Рязані, архівне фото.

В Росії подвоїлась кількість підпалів військкоматів за останні шість місяців, повідомляють розвідники британського міністерства оборони.

«22 січня 2024 року російська влада повідомила про 220 нападів на військкомати від початку вторгнення в лютому 2022. Інша статистика від «Медіазони» повідомляє про 113 нападів на військкомати з 26 липня 2023. У сукупності ця статистика свідчить про подвоєння підпалів військкоматів за останні півроку», - йдеться в денному зведенні британських розвідників.

Як повідомляє військова розвідка, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинувачує підпальників у діях за наказом західних чиновників. Однак збільшення кількості атак, швидше за все, пов’язане зі збільшенням почуття невдоволення війною серед російського населення і особливо тих, хто буде мобілізований, якщо буде оголошена другу хвилю мобілізації, йдеться у зведенні розвідки. Деякі з нападників були звинувачені в тероризмі та державній зрада.

У зведенні зауважується, що подальша мобілізація суперечить обіцянкам Путіна на щорічній прес-конференція 14 грудня 2023 року, що подальшої мобілізації не буде, і напади скоріш за все свідчать про відсутність довіри до цієї обіцянки.

Водночас, як повідомляв раніше Голос Америки, більшість росіян (63%) підтримують війну Росії проти України, згідно з опитуванням, оприлюдненим Національним центром дослідження громадської думки Чиказького університету (Norc).

64% росіян бачать війну Росії проти України як цивілізаційну боротьбу між Росією та Заходом. Серед тих, хто підтримує війну, 19% головним обґрунтуванням називають захист країни від Сполучених Штатів і НАТО. Разом з тим 94% опитаних відчувають принаймні помірний рівень гордості за свою російську ідентичність, а 62% вважають, що до Росії несправедливо ставляться на світовій арені.

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