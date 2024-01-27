Проукраїнські активісти NAFO Fellas праві: Російський спорт тісно пов'язаний з військом

У грудні 2023 року Північноатлантична організація Fella (NAFO), волонтерська глобальна онлайн-спільнота, яка підтримує Україну та бореться з російською пропагандою, розпочала інформаційну кампанію, щоб не допустити Росію до літніх Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться в липні та серпні в Парижі.

Кампанія NAFO, яка отримала назву "Кривава Олімпіада", охопила мільйони користувачів в Інтернеті: активісти публікують і поширюють меми та карикатури проти участі Росії в Олімпіаді.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився ввести загальну заборону, дозволивши тим російським і білоруським спортсменам, які відкрито не висловлюють підтримку агресії Росії в Україні, змагатися як нейтральні. Оголошуючи рішення 14 грудня 2023 року, МОК заявив, що жоден російський спортсмен, пов’язаний з російською армією чи спецслужбами, не буде допущений до участі в Іграх у Парижі 2024 року.

Того ж дня президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що він проти того, щоб російські спортсмени виступали без російського прапора. Росія ще не відповіла МОК.

Кампанія NAFO розкритикувала рішення МОК, відкидаючи ідею участі російських спортсменів в нейтральному статусі в час, коли російська війна в Україні триває.

22 грудня член NAFO Beefeater написав у дописі на X, що кампанія йде "повним ходом", і включив фотоколаж із 12 російськими олімпійськими спортсменами у військовій формі. Відтоді колаж став вірусним контентом, його поширили тисячі людей на X та інших платформах соціальних мереж.

"Олімпійський комітет Росії спонсорує Міністерство оборони Росії, і майже половину російських медалей на минулій Олімпіаді в Токіо завоювали рядові, сержанти, прапорщики та офіцери російської армії, МВС і Російської нацгвардії", - написав Beefeater.

Це правда.

На літній Олімпіаді-2020 у Токіо спортсмени Росії виступали під "нейтральною" парасолькою. Але спортсмени з військовими званнями становили до 40% російської збірної. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що військові спортсмени завоювали 45 із 71 медалі країни. Офіційний сайт Нацгвардії заявив про 16 медалей нацгвардійців. Це означає, що військові спортсмени завоювали 86% медалей Росії.

Колаж із 12 російськими спортсменами у військовій формі, схоже, походить з українського вебсайту bloodyolympics.com, створеного в грудні 2023 року Інформаційними силами України, самоназваною групою українських ІТ- та медіакомпаній, громадських діячів і маркетологів.

Про те, що майже половину російських медалей на Олімпійських іграх у Токіо завоювали спортсмени у формі, швидше за все, першим написав латвійський незалежний новинний сайт Meduza. 3 серпня 2021 року, за п'ять днів до завершення Ігор у Токіо, Meduza повідомила, що "майже половину російських медалей на Олімпіаді в Токіо завоювали рядові, сержанти, прапорщики та офіцери - з армії, МВС справ і Національної гвардії РФ".

Однак підсумкові дані Олімпіади в Токіо показали, що внесок російських спортсменів у формі ще вагоміший. Bombardir.ru, російський спортивний сайт, у липні минулого року повідомив:

"Спортсмени ЦСКА становили третину збірної Росії і завоювали 45 медалей із 71 — це 64% від загальної кількості. ...Ще 16 медалей (6+5+5) отримали спортсмени Національної гвардії Росії".

Таким чином, військові спортсмени отримали 86% медалей — 61 із 71, — які Росія завоювала на літній Олімпіаді-2020.

З 335 російських спортсменів, які поїхали в Токіо на літню Олімпіаду-2020, 109 служили в російській армії, 26 - в Нацгвардії РФ. Всього в цих іграх брали участь 135 спортсменів з різними військовими званнями - 40% олімпійського складу Росії.

За даними московського новинного сайту Postnews, 78 із 212 російських спортсменів, які брали участь у Зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні, — більше третини — мали контракти з російською армією (61) і Національною гвардією (17).

Система, за якою армія та служби безпеки готують спортсменів-олімпійців, бере свій початок з ранніх днів Радянського Союзу понад століття тому:

"Спортсмени здобули нагороди та прославили свої підрозділи, за що отримали нові звання. Більше того, їхня служба cкладається не лише із змагань. Спортсмени проходять збори, водять техніку, їздять на стрільбища", – писав PostNews у вересні 2022 року.

Як і активісти NAFO, українське спортивне керівництво та спортсмени вимагають від МОК не допускати російських спортсменів незалежно від їхньої декларованої приналежності.

У зверненні до президента Франції Еммануеля Макрона, міністра спорту Франції, мера Парижа та голови Національного олімпійського комітету Франції вони закликали повністю заборонити російських спортсменів брати участь у змаганнях.

"Допущені до Олімпіади [російські] спортсмени не є «нейтральними», а є відкритими прихильниками війни, що підтверджується інформацією, опублікованою в Інтернеті", – пишуть українське спортивне керівництво та спортсмени.

Polygraph також підтвердив, що всі 12 російських олімпійців, фотографії яких є на вірусному фотоколажі, мають військові звання. 12 перелічено нижче:

CSKA.ru – сайт спортивного клубу Російської армії повідомляє, що триразовий олімпійський чемпіон із видів спорту на санках Альберт Демченко є майором запасу російської армії.

Біатлоніст, учасник Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні Даніїл Серохвостов – молодший сержант. Готувався до Олімпіади в ЦСКА.

Сноубордист Дмитро Логінов також брав участь у Зимовій Олімпіаді-2022 у складі команди ЦСКА. Російське військове звання Логінова — "прапорщик".

Дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків у воду Дмитро Саутін має військове звання підполковника і також є членом ЦСКА.

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання, учасник команди ЦСКА Євген Плющенко має звання старшого лейтенанта російської армії.

Спортсменка ЦСКА, єфрейтор російської армії Євгенія Буртасова взяла участь у змаганнях з біатлону на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Біатлоністка ЦСКА Ірина Казакевич має в армії звання прапорщика. Вона завоювала срібну медаль на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Едуард Латипов, триразовий бронзовий призер Олімпіади з біатлону, учасник команди ЦСКА, отримав звання лейтенанта 29 квітня 2022 року.

Після підвищення Латипов подякував міністру оборони Росії Сергію Шойгу:

"Наш військовий дух допомагає нам долати ці труднощі і досягати перемог. Дякую за увагу до спорту та фізичної підготовки в Збройних Силах Російської Федерації. Я пишаюся тим, що є частиною армійської родини".

Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор з біатлону Олександр Логінов виступає за команду ЦСКА і має звання лейтенанта російської армії.

Максим Цвєтков завоював бронзу в чоловічій біатлонній естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні-2022. Він виступає за команду ЦСКА і має військове звання старшого лейтенанта.

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене має військове звання капітана і виступає за команду ЦСКА. Міноборони РФ нагородило Ласіцкене медаллю "За військову доблесть" і Почесною грамотою.

Гімнаст Микита Нагорний, який був у складі збірної Росії зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх у Токіо 2020 року, є членом спортивної команди Національної гвардії Росії, сил внутрішньої безпеки країни, і має звання прапорщика.

У 2016 році слідчий орган МОК, Всесвітнє антидопінгове агентство або ВАДА, звинуватило Росію в спонсорованому державою допінгу, а через три роки російську команду було відсторонено від великих спортивних змагань.

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