Час-Time. Білий дім висловив співчуття родинам загиблих у Празі
В ефірі Час-Time. Стрілянина у Празі: чи ідентифікувала поліція нападника та чи відомі мотиви? Європейський союз передав Києву останній транш макрофінансової допомоги обсягом 1,5 мільярди євро. Коли очікувати наступний? Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч. Скільки може протриматись Україна без зовнішньої допомоги та як зберегти стабільність економіки? Українські колядки та щедрівки у Центрі Кеннеді. Місце найінтенсивніших боїв: що відбувається в Авдіївці?
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