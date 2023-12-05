Лукашенко має відповісти за злочини проти України – слухання в Конгресі США

Співучасником Росії у її війні проти України назвав Олександра Лукашенка конгресмен-демократ Біл Кітінг на слуханнях комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США «Майбутнє свободи та демократії в Білорусі».

«Лукашенко є співучасником агресивної війни Росії проти України, допомагаючи владі в торгівлі українськими дітьми та дозволяючи російським військам використовувати територію Білорусі як плацдарм для свого незаконного вторгнення», - заявив конгресмен.

У слуханнях в Конгресі взяла участь лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка назвала режим Лукашенка загрозою для всієї Європи.

«Режим Лукашенка продовжує відправляти нелегальних мігрантів до кордону з Литвою, Польщею та Латвією. Він втягнув нашу країну в агресію Росії проти України і продовжує підтримувати війну, надавши зброю, інфраструктуру, навчання, повітряний простір та територію. Диктатор брав участь у викраденні українських дітей з окупованих територій», - наголосила політик.

Є підстави вважати, що Росія могла незаконно депортувати сотні тисяч українських дітей. Про це раніше в інтервʼю Голосу Америки розповіла віцепремʼєрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. При цьому вона підкреслила, що офіційно відомо про близько 20 тисяч незаконно депортованих дітей. На сьогоднішніх слуханнях в Конгресі Конгресмен-республіканець Том Кін закликав притягнути Лукашенка до відповідальності за злочини проти українських дітей.

«Найбільш кричущим чином Лукашенко зробив Білорусь активним учасником злочинів проти викрадених українських дітей, утримуючи тисячі з них у закладах Білорусі для так званого перевиховання. Міжнародна спільнота повинна на всіх рівнях притягнути режим Лукашенка до відповідальності за ці злочини разом із його спонсором Володимиром Путіним», - сказав конгресмен.

Світлана Тихановська розповіла, що за підтримку Путіна Лукашенко платить суверенітетом Білорусі. За словами лідерки опозиції, Росія взяла під контроль білоруську економіку, національну безпеку, закордонну політику та ЗМІ. Триває російський наступ на білоруську культуру, мову та національну ідентичність, зазначила Тихановська. Лідерка опозиції додала, що Росія розширює військову присутність у Білорусі.

Без вільної Білорусі не буде вільної України і навпаки

«Нещодавно вона розмістила на нашій землі ядерну зброю. Ми підтримуємо справедливу війну України за її виживання, адже долі наших країн переплетені. Ми боремося проти того самого зла і за ті самі цінності. Без вільної Білорусі не буде вільної України і навпаки», - сказала Тихановська.

Світлана Тихановька висловила впевненість, що Україна виграє цю війну проти Росії, втім зауважила, що для цього Україні потрібна допомога заходу.

«Я закликаю всі країни і, звичайно, могутні і значні США допомогти Україні всіма можливими засобами, тому що українці зараз борються не тільки за свої землі, а й проти диктатури. Пам'ятайте, що диктатура схожа на рак. Поки він не буде розрізаний до останньої клітини, він буде поширюватися все далі і далі. Тому ви, демократичні країни, повинні допомогти тим, хто знаходиться на передовій цієї боротьби. Я абсолютно впевнена, що Україна виграє цю війну, але якщо вона програє, це буде катастрофа не тільки для нашого регіону, не тільки для України, Білорусі, Молдови, а й для всіх демократичних країн».

Вона запевнила конгресменів, що перемога України дуже вплине на ситуацію в Білорусі, тому що обидві країни стикаються з одним ворогом – імперіалістичними амбіціями Росії.

Лідерка білоруської опозиції закликала конгресменів продовжувати підтримувати білоруську опозицію, запровадити персональні санкції проти представників режиму Лукашенко та закрити прогалини у санкційному режимі проти Білорусі, який вже діє.