Шестеро українських дітей повертаються в Україну з Росії за посередництва Катару

Шестеро українських дітей повертаються до своїх родин в України після перебування у родичів в Росії або на окупованій Росією території України згідно з угодою, укладеною за посередництва Катару. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив офіційний представник Катару, на якого посилається агентство Reuters.

Катар сприяв “возз’єднанню ще шести українських дітей з їхніми сім’ями напередодні святкових канікул, – сказала Лолва Аль-Хатер, державна міністрка з питань міжнародного співробітництва Катару, зазначає Голос Америки. - Обидві сторони повністю та добросовісно співпрацювали протягом усього процесу, а Катар виступав посередником”.

Cеред дітей віком від 8 до 15 років є 11-річний хлопчик, мати якого є українською військовою, яку досі утримують в Росії. Хлопець буде переданий під опіку своєї тітки.

Усі родини разом прямують до Києва через Москву та Мінськ. Катарські дипломати супроводжують дітей до українського кордону, де їх зустрінуть представники української влади.

“Процес передбачав отримання згоди сімей, ... ідентифікацію неповнолітніх і перевірку ідентифікаційної інформації, координацію з гуманітарними організаціями, а також матеріально-технічні заходи”, — цитує агентство Reuters катарського посадовця.

Катар погодився виступити посередником у перемовинах з Росією щодо повернення дітей до їхніх безпосередніх родин на прохання України, озвучене під час візиту прем’єр-міністра Катару шейха Мохаммеда бін Абдулрахмана Аль-Тані в Україну у липні 2023 року.

Водночас переговори про повернення теперішньої групи, за інформацією Reuters, тривали щонайменше з квітня 2023 року. Це вже друга група дітей, яка повертається в Україну за посередництва Катару. У жовтні цього року на Батьківщину повернулися четверо дітлахів.

За даними української влади, близько 20 000 дітей були примусово вивезені з України до Росії або на контрольовану Росією територію без згоди родини чи опікунів. Україна вважає це воєнним злочином, який підпадає під визначення геноциду згідно з відповідною конвенцією ООН.

Ці вивезення є предметом справи Міжнародного кримінального суду, відповідно до якої у березні 2023 року суд видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

Москва відкидає звинувачення, заявляючи, що вивезла дітей, щоб вберегти їх від військових дій. Водночас Reuters нагадує, що 123 країни-підписанти угоди про Міжнародний кримінальний суд мають зобов’язання арештувати й передати суду Путіна і Львову-Бєлову, якщо вони потраплять на територію цих країн.

В статті використано інформацію Reuters.