Президент Зеленський привітав американців з Днем подяки та подякував США за підтримку

Президент України Володимир Зеленський у День подяки подякував США за підтримку та зазначив, завдяки «американській підтримці та глобальному лідерству мільйони українських життів були врятовані».

«Від імені всіх українців Олена Зеленська і я бажаю всім американцям щасливого Дня подяки. Ми дякуємо вам, люди Америки. Знаємо, скільки з вас щиро співчувають нашій боротьбі і бажають Україні перемоги. Ми бачили, як багато з вас сприйняли близько до серця незаконний і неспровокований напад на Україну і відчули, що це також напад на ваші цінності», - написав в соцмережі Х Володимир Зеленській.

Він додав, що завдяки американській підтримці та світовому лідерству мільйони українських життів були врятовані.

«Україна вдячна тобі! І ми віримо, що єдність вільного світу завжди подолає будь-які загрози свободі. Свобода не повинна впасти і не впаде. Гарантуємо це разом», - написав президент Зеленський.

Як повідомляв раніше Голос Америки, У День Подяки президент США Джо Байден закликав співгромадян «об’єднатися і подякувати друзям, сусідам, членам родини та незнайомцям, які підтримували одне одного протягом минулого року, демонструючи доброзичливість і єдність».

«Цього тижня американці зберуться зі своїми близькими та родинами, щоб відсвяткувати любов, яку вони поділяють, і традиції, які вони створили разом. Тим, хто також переживає важкі часи або сумує через втрату близької людини, знайте, що ми думаємо про вас», - йдеться в прокламації президента Байдена з нагоди Дня подяки.

Традиційно національне свято День подяки у США відзначають в останній четвер листопада.