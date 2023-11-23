Президент Байден привітав американців з Днем подяки

У День Подяки президент США Джо Байден закликав співгромадян «об’єднатися і подякувати друзям, сусідам, членам родини та незнайомцям, які підтримували одне одного протягом минулого року, демонструючи доброзичливість і єдність».

«Цього тижня американці зберуться зі своїми близькими та родинами, щоб відсвяткувати любов, яку вони поділяють, і традиції, які вони створили разом. Тим, хто також переживає важкі часи або сумує через втрату близької людини, знайте, що ми думаємо про вас», - йдеться в прокламації президента Байдена з нагоди Дня подяки.

Президент Байден зокрема згадав про військовослужбовців, ветеранів та їхні сім’ї, «які самовіддано служили і жертвували для нашої країни».

«Ми стали свідками рішучості пожежників, поліцейських і служб швидкого реагування, які щодня ризикують своїм життям, щоб захистити нас. Ми побачили найкращі риси нашого характеру в лікарях, медсестрах, науковцях, державних службовцях, профспілкові працівники та вчителі, які гарантують, що про кожного подбають і ніхто не залишиться осторонь. Ми побачили всі можливості, які має ця нація в наших матерях, батьках і опікунах, які наполегливо працюють, щоб побудувати майбутнє, гідне найбільших мрій їхніх дітей, а також у молоді по всій країні, яка є найталановитішим, найбільш залученим і освіченим поколінням в історії», - йдеться в прокламації президента.

Традиційно національне свято День подяки у США відзначають в останній четвер листопада. У День подяки родини, друзі та близькі збираються разом, щоб провести час в родинному колі та подякувати за всі блага, які приніс минулий рік. Американці часто подорожують на великі відстані, що побути з близькими, тому для транспортної системи цей день є одним з найбільш завантажених на рік.

Індичка - ключова страва під час святкування Дня подяки у США. Вже 76 років існує традиція, за якою президент милує одного або обох індиків від долі опинитись на урочистому столі. Перша офіційна церемонія помилування відбулась у Білому домі у 1989 за президентства Джорджа Буша-старшого. Цього року американський глава помилував двох птахів на імена Ліберті та Белл, вирощених на фермі у штаті Міннесота. За звичаєм, за ніч до участі в церемонії помилування, індики "жили" в розкішному готелі в центрі Вашингтона. Церемонія помилування індички припадає на 81-й день народження Джо Байден.