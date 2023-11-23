Розвідка Британії побачила сигнали про «реабілітацію деяких представників «Вагнера» в Росії

Розвідка Великої Британії заявила про свідчення того, що в Росії влада реабілітує деяких представників угруповання найманців ПВК "Вагнер" після невдалого заколоту групи в червні.

У розвідці звернули увагу на те, що 14 листопада обраній групі ветеранів ПВК "Вагнер" видали офіційні ветеранські документи, і це перший випадок, коли представники російської групи найманців були офіційно визнані ветеранами.

«Міністерство оборони Росії запровадило нову систему, яка дозволяє ветеранам «Вагнера» отримувати посвідчення ветерана і відповідні премії. Нещодавно ПВК "Вагнер» долучили до командної структури Національної гвардії Росії. Це, швидше за все, сигналізує про реабілітацію деяких представників «Вагнера» російською адміністрацією», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у вересні Велика Британія визнала ПВК «Вагнер» терористичним угрупуванням. Тоді Комітет із закордонних справ Палати громад британського парламенту заявив, що міністри не роблять достатньо для протидії загрозі, яку представляє угруповання.

Наприкінці жовтня британський уряд виділив нові ресурси для протидії ПВК "Вагнер" та іншим російським приватним військовим компаніям, а також співпрацює з союзниками, щоб "максимізувати їхній колективний вплив". Групу "Вагнер" внесено до списку заборонених організацій у Великій Британії разом із 78-ма іншими організаціями.

Керівник Групи "Вагнер" Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня. Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала "Вагнер" терористичною організацією.