Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. Міністр транспорту США в Києві: деталі візиту. Дебати республіканців у Флориді — вплив на Україну. Джон Кірбі закликає схвалити додатковий запит на фінансування України. Заморожені активи росіян — для допомоги України. Комітет Палати представників схвалив законопроєкт. Позиційна чи маневрена війна. Як покращити наступ ЗСУ і що американські експерти кажуть про 5 пунктів Залужного. Шварценеггер отримав нагороду за публічну позицію проти ненависті.
Випуски
-
листопад 07, 2023
Конгресмени проводять слухання по законопроєктах щодо України.ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 06, 2023
Дональд Трамп дав свідчення у суді штату Нью-Йорк. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 03, 2023
Як допомога Ізраїлю вплине на подальшу підтримку України. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 02, 2023
Група республіканців у Конгресі просить АТАCМS для України. ЧАС-ТАЙМ
-
листопад 01, 2023
Допомога Україні - ризики та перспективи. ЧАС-ТАЙМ
-