Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. Міністр транспорту США в Києві: деталі візиту. Дебати республіканців у Флориді — вплив на Україну. Джон Кірбі закликає схвалити додатковий запит на фінансування України. Заморожені активи росіян — для допомоги України. Комітет Палати представників схвалив законопроєкт. Позиційна чи маневрена війна. Як покращити наступ ЗСУ і що американські експерти кажуть про 5 пунктів Залужного. Шварценеггер отримав нагороду за публічну позицію проти ненависті.