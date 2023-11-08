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Час-Time

Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ

Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ
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Тактика для перемоги. У США аналізують 5 пунктів Залужного. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. Міністр транспорту США в Києві: деталі візиту. Дебати республіканців у Флориді — вплив на Україну. Джон Кірбі закликає схвалити додатковий запит на фінансування України. Заморожені активи росіян — для допомоги України. Комітет Палати представників схвалив законопроєкт. Позиційна чи маневрена війна. Як покращити наступ ЗСУ і що американські експерти кажуть про 5 пунктів Залужного. Шварценеггер отримав нагороду за публічну позицію проти ненависті.

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