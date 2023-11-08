Брифінг. Які умови має виконати Україна для зближення з ЄС

Брифінг Голосу Америки - наживо. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ в ЄС - що далі? У Флориді готуються до третіх дебатів республіканців - що варто знати? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.