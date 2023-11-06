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Дональд Трамп дав свідчення у суді штату Нью-Йорк. ЧАС-ТАЙМ

Дональд Трамп дав свідчення у суді штату Нью-Йорк. ЧАС-ТАЙМ
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Дональд Трамп дав свідчення у суді штату Нью-Йорк. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Дональд Трамп 6 листопада свідчив у Верховному суді штату Нью-Йорк. ООН та міжнародні благодійні організації закликали до термінового гуманітарного припинення вогню у Газі. Росія завдала збитків українській екології на 56 мільярди доларів. Cім’я з Маріуполя займається волонтерством і долучається до акцій на підтримку України у США. Український ветеран на протезі за тиждень пробіг у США два марафони.

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