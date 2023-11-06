Брифінг. Коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС?
Брифінг Голосу Америки – наживо. Україна очікує звіту Єврокомісії про поступ щодо членства ЄС. Трамп випереджає Байдена у ключових штатах – опитування. Зеленський дав розгорнуте інтервʼю NBC. Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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