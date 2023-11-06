Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС?

Брифінг. Коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС?
Embed
Брифінг. Коли Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки – наживо. Україна очікує звіту Єврокомісії про поступ щодо членства ЄС. Трамп випереджає Байдена у ключових штатах – опитування. Зеленський дав розгорнуте інтервʼю NBC. Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG