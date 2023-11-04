США закликають Ізраїль до гуманітарної паузи у війні.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сполучені Штати оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Серед спроможностей, які мають надійти до України вже найближчим часом, - боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, набої для артилерії, протипіхотні міни, запчастини. На соціальному підприємстві "Вільна нитка" на Київщині жінок безкоштовно навчають вишивальній справі, і дають роботу.
Випуски
-
листопад 03, 2023
Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 02, 2023
Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
листопад 01, 2023
Слухання у Сенаті щодо підтримки Ізраїлю та України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
жовтень 31, 2023
Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
жовтень 28, 2023
Студія Вашингтон
-
жовтень 27, 2023
Заява Українського кокусу Конгресу США. CТУДІЯ ВАШИНГТОН