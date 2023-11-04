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Студія Вашингтон

США закликають Ізраїль до гуманітарної паузи у війні.СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США закликають Ізраїль до гуманітарної паузи у війні.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США закликають Ізраїль до гуманітарної паузи у війні.СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сполучені Штати оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Серед спроможностей, які мають надійти до України вже найближчим часом, - боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, набої для артилерії, протипіхотні міни, запчастини. На соціальному підприємстві "Вільна нитка" на Київщині жінок безкоштовно навчають вишивальній справі, і дають роботу.

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