Як допомога Ізраїлю вплине на подальшу підтримку України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США Ентоні Блінкен – із візитом на Близькому Сході. Сполучені Штати оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Cпікер Палати Представників Майк Джонсон вирішив не виносити на голосування запит Білого Дому на 106 мільярдів доларів, де передбачене фінансування для Ізраїлю, України, безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, захисту американського кордону — що це означає для допомоги Україні? Три українки у Кремнієвій долині створили онлайн-курси для українських ветеранів. Інтерв’ю з Епіфанієм Митрополитом Київський і всієї України. Як вишиванки українських майстринь, які постраждали від російської війни, мають попит у США.