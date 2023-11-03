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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Палата Представників схвалила допомогу Ізраїлю. Коли Україні?

Брифінг. Палата Представників схвалила допомогу Ізраїлю. Коли Україні?
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Брифінг. Палата Представників схвалила допомогу Ізраїлю. Коли Україні?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати готуються оголосити новий пакет допомоги Україні. Що у ньому? Палата Представників схвалила окремий пакет допомоги Ізраїлю. Яка доля фінансування для України? Як змінилися настрої американців щодо допомоги Україні - нові опитування. Говоримо про це в деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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