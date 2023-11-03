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Студія Вашингтон

Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Група республіканців у Конгресі закликала Джо Байдена надіслати в Україну ракети АТАСМS більшого радіуса дії. Новообраний спікер: Окремий пакет допомоги Україні на понад 61$ млрд буде представлений у Палаті представників одразу після погодження ізраїльського пакета.

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