Ізраїль та Україна. Розвиток подій у Конгресі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Група республіканців у Конгресі закликала Джо Байдена надіслати в Україну ракети АТАСМS більшого радіуса дії. Новообраний спікер: Окремий пакет допомоги Україні на понад 61$ млрд буде представлений у Палаті представників одразу після погодження ізраїльського пакета.
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