Група республіканців у Конгресі просить АТАCМS для України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Новообраний спікер: Окремий пакет допомоги Україні на понад 61$ млрд буде представлений одразу після погодження ізраїльського пакета. Запит залишається невідкладним: Група республіканців у Конгресі закликала Джо Байдена надіслати в Україну ракети АТАCМS більшого радіусу дії. Під нові санкції США потрапили російський бізнес, урядовці, олігархи, кум Кадирова, а також компанії з ОАЕ, Монголії і Гонконгу. Війна ХАМАСу та Ізраїлю призвела то зупинки багатьох будівництв у країні - зокрема через нестачу працівників. Як американські установи допомагають відновити Святогірськ на Донеччині, який сильно постраждав від війни. “Україна – частина Заходу”. Американський історик про Україну і світову геополітику. Кав’ярня біля Капітолію, що пригощає американських політиків борщем.