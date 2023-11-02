Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідер республіканців Джонсон готується представити законопроєкт про фінансування для Ізраїлю окремо від України. Натомість у Сенаті лідери як демократів, так і республіканців вважають: допомогу двом важливим партнерам розділяти не варто. У Білому Домі вже заявили: якщо президент врешті отримає такий варіант закону на підпис - застосує право вето. До чого готуватися українцям?
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листопад 01, 2023
Слухання у Сенаті щодо підтримки Ізраїлю та України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 31, 2023
Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 28, 2023
Студія Вашингтон
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жовтень 27, 2023
Заява Українського кокусу Конгресу США. CТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 26, 2023
Що відомо про нового спікера Палати представників? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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