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Студія Вашингтон

Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідер республіканців Джонсон готується представити законопроєкт про фінансування для Ізраїлю окремо від України. Натомість у Сенаті лідери як демократів, так і республіканців вважають: допомогу двом важливим партнерам розділяти не варто. У Білому Домі вже заявили: якщо президент врешті отримає такий варіант закону на підпис - застосує право вето. До чого готуватися українцям?

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