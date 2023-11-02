Що буде з фінансовою допомогою для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідер республіканців Джонсон готується представити законопроєкт про фінансування для Ізраїлю окремо від України. Натомість у Сенаті лідери як демократів, так і республіканців вважають: допомогу двом важливим партнерам розділяти не варто. У Білому Домі вже заявили: якщо президент врешті отримає такий варіант закону на підпис - застосує право вето. До чого готуватися українцям?