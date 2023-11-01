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Допомога Україні - ризики та перспективи. ЧАС-ТАЙМ

Допомога Україні - ризики та перспективи. ЧАС-ТАЙМ
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Допомога Україні - ризики та перспективи. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм.. Допомога Україні від США — під загрозою? Перспективи розвитку подій навколо фінансування для України від уряду США. На Західному березі річки Йордан зростає насилля. Як бойовики ХАМАСу вбили заручницю Шані Лук — розповідь батька. Митрополит ПЦУ про життя священників та церков на окупованих територіях. У Кремнієвій долині створили пекарню, аби забезпечити українок робочими місцями. Електропастухи й трекери з пошуку тварин - як працює сучасна ферма на Хмельниччині.

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