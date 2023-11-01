Держдеп: окремий розгляд допомоги США Україні та Ізраїлю не є рішенням у сьогоднішніх геополітичних реаліях

Роз’єднання допомоги США Україні та Ізраїлю не є рішенням у сьогоднішніх геополітичних реаліях. Таку позицію адміністрації США озвучила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця державного секретаря Ліз Аллен.

«Білий дім виступив учора, наше Управління з питань управління та бюджету чітко дало зрозуміти, що це (окремий розгляд Конгресом пакетів допомоги для України та Ізраїлю – ред. ГА) не є вирішенням дуже реальних геополітичних реалій у світі зараз. Дуже важливо, щоб ми з нашими союзниками, зокрема з НАТО, були на боці українців, на боці України, і очевидно, могли робити дві речі одночасно», - запевнила дипломатка.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю і затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. Новий спікер палати представників наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні. "Політизація інтересів нашої національної безпеки не пройде" – йдеться у зверненні.

Своєю чергою у вівторок на слуханнях в Комітеті з асигнувань Сенату США держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін переконували законодавців підтримати ініціативу Байдена щодо додаткової допомоги Ізраїлю та Україні.

Ліз Аллен каже, що адміністрація продовжуватиме переконувати законодавців об’єднати допомогу Україні та Ізраїлю та висловила впевненість, що їй це вдасться.