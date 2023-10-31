Блінкен: Конфлікти в Україні та на Близькому Сході пов’язані.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар і міністр оборони США на слуханнях у Сенаті закликали законодавців схвалити допомогу Ізраїлю та Україні на $106 мільярдів у повному обсязі. Держсекретар США Блінкен заявив про "чіткий зв’язок" між війнами в Україні та Смузі Гази. Засідання Ради Безпеки ООН: Понад 40% населення України потребує гуманітарної допомоги. Намір послабити економіку: українські сховища із зерном зазнають масованих атак з боку РФ. Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра: коли нарешті запрацює реєстр збитків та що потрібно, аби була створена "компенсаційна комісія". За 12 тисяч км від України: як група «Гаваї з Україною» підтримує Батьківщину.