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Брифінг Голосу Америки

Брифінг.Блінкен і Остін переконують Конгрес схвалити допомогу Україні

Брифінг.Блінкен і Остін переконують Конгрес схвалити допомогу Україні
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Брифінг.Блінкен і Остін переконують Конгрес схвалити допомогу Україні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Слухання у Сенаті: держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін пояснюють законодавцям, чому допомогу Ізраїлю та Україні варто схвалити одним пакетом. Радбез ООН обговорює план підтримки України на зимовий період. ГУР і Кірбі коментують антисемітські протести у Дагестані. Говоримо про все це у деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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