Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел закликав колег-законодавців об'єднатися у підтримці України та Ізраїлю. США рішуче засудили антисемітські протести в російському Дагестані. Делегація лідерів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій - із візитом у Вашингтоні.