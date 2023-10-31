Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел закликав колег-законодавців об'єднатися у підтримці України та Ізраїлю. США рішуче засудили антисемітські протести в російському Дагестані. Делегація лідерів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій - із візитом у Вашингтоні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG