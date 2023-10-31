Заворушення в Дагестані. Як реагують в США? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел закликав колег-законодавців об'єднатися у підтримці України та Ізраїлю. США рішуче засудили антисемітські протести в російському Дагестані. Делегація лідерів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій - із візитом у Вашингтоні.
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жовтень 28, 2023
Студія Вашингтон
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жовтень 27, 2023
Заява Українського кокусу Конгресу США. CТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 26, 2023
Що відомо про нового спікера Палати представників? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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жовтень 21, 2023
Запит на допомогу Україні й Ізраїлю від Байдена.Студія Вашингтон