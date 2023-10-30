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Час-Time

Зустріч на Мальті – підсумки. Погром в Дагестані – реакції. ЧАС-ТАЙМ

Зустріч на Мальті – підсумки. Погром в Дагестані – реакції. ЧАС-ТАЙМ
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Зустріч на Мальті – підсумки. Погром в Дагестані – реакції. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Лідер республіканців у Сенаті США закликав колег-законодавців об'єднатися у підтримці України та Ізраїлю. Консультації на Мальті: результати для України. США рішуче засудили антисемітські протести в російському Дагестані. Експерт Центру громадянських свобод поставив під сумнів стихійність заворушень в Махачкалі. Українські ветерани взяли участь y Марафоні морської піхоти США. Делегація лідерів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій - із візитом у Вашингтоні. Історія синагоги у Дрогобичі доводить: жодна війна не здатна знищити традицію і культуру.

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