Зустріч на Мальті – підсумки. Погром в Дагестані – реакції. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Лідер республіканців у Сенаті США закликав колег-законодавців об'єднатися у підтримці України та Ізраїлю. Консультації на Мальті: результати для України. США рішуче засудили антисемітські протести в російському Дагестані. Експерт Центру громадянських свобод поставив під сумнів стихійність заворушень в Махачкалі. Українські ветерани взяли участь y Марафоні морської піхоти США. Делегація лідерів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій - із візитом у Вашингтоні. Історія синагоги у Дрогобичі доводить: жодна війна не здатна знищити традицію і культуру.