Брифінг. Спікер Джонсон пропонує розділити допомогу Україні та Ізраїлю

Брифінг Голосу Америки - наживо. Спікер Палати представників Майк Джонсон пропонує розділити допомогу Україні та Ізраїлю - чого очікувати? Чи можливо провести вибори в Україні в умовах воєнного стану? І як працювати з російськими наративами в країнах глобального півдня? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.