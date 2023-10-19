Брифінг. Які перепони передачі Україні заморожених активів Росії?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Що стоїть на заваді передачі Україні заморожених активів Росії? І чого очікувати від звернення Байдена до нації про Ізраїль та Україну? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.