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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Які перепони передачі Україні заморожених активів Росії?

Брифінг. Які перепони передачі Україні заморожених активів Росії?
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Брифінг. Які перепони передачі Україні заморожених активів Росії?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Що стоїть на заваді передачі Україні заморожених активів Росії? І чого очікувати від звернення Байдена до нації про Ізраїль та Україну? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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