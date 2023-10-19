Вибух в Газі та протести: вплив на візит Байдена. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Студія Вашингтон. Візит Байдена до Ізраїля відбувся на тлі протестів у низці арабських країн через вибух у госпіталі в Газі. Який вплив це матиме на візит президента США? Чому США ставлять умови для застосування американської зброї Україні й не ставлять таких умов Ізраїлю? Відповідає заступниця речника Пентагону.