Вибух в Газі та протести: вплив на візит Байдена. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Студія Вашингтон. Візит Байдена до Ізраїля відбувся на тлі протестів у низці арабських країн через вибух у госпіталі в Газі. Який вплив це матиме на візит президента США? Чому США ставлять умови для застосування американської зброї Україні й не ставлять таких умов Ізраїлю? Відповідає заступниця речника Пентагону.
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