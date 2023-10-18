Візит Байдена до Ізраїлю. Вплив масових протестів. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Чому США ставлять умови для застосування американської зброї Україні, але не Ізраїлю? Як ізраїльтяни відчайдушно намагаються самотужки шукати викрадених ХАМАСом людей. Розділені війною. Як ізраїльські сім’ї живуть в Ізраїлі та Секторі Гази. Стан свободи інтернету в Україні унаслідок війни. Унікальні знахідки запорізьких археологів. Україно-індійські відносини: як подружня пара індійця та українки не марнує жодної нагоди, аби зблизити два народи.
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жовтень 17, 2023
Україна застосувала ATACMS. Деталі від Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 13, 2023
КНДР надала Росії зброю для війни проти України. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 12, 2023
Підсумки дводенного саміту НАТО та допомога США. ЧАС-ТАЙМ
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жовтень 11, 2023
$200 млн — США оголосили новий пакет допомоги Україні.Час-Тайм
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