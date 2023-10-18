Візит Байдена до Ізраїлю. Вплив масових протестів. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Чому США ставлять умови для застосування американської зброї Україні, але не Ізраїлю? Як ізраїльтяни відчайдушно намагаються самотужки шукати викрадених ХАМАСом людей. Розділені війною. Як ізраїльські сім’ї живуть в Ізраїлі та Секторі Гази. Стан свободи інтернету в Україні унаслідок війни. Унікальні знахідки запорізьких археологів. Україно-індійські відносини: як подружня пара індійця та українки не марнує жодної нагоди, аби зблизити два народи.