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Візит Байдена до Ізраїлю. Вплив масових протестів. ЧАС-ТАЙМ

Візит Байдена до Ізраїлю. Вплив масових протестів. ЧАС-ТАЙМ
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Візит Байдена до Ізраїлю. Вплив масових протестів. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Чому США ставлять умови для застосування американської зброї Україні, але не Ізраїлю? Як ізраїльтяни відчайдушно намагаються самотужки шукати викрадених ХАМАСом людей. Розділені війною. Як ізраїльські сім’ї живуть в Ізраїлі та Секторі Гази. Стан свободи інтернету в Україні унаслідок війни. Унікальні знахідки запорізьких археологів. Україно-індійські відносини: як подружня пара індійця та українки не марнує жодної нагоди, аби зблизити два народи.

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