Україна застосувала ATACMS. Деталі від Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США таємно надали невелику кількість ракет ATACMS Україні - подробиці від кореспондента Голосу Америки в Пентагоні. Президент США Джо Байден 18 жовтня відвідає Ізраїль: деталі з Білого Дому. Як посилення атак на Газу впливає на погляди щодо підтримки Ізраїлю в європейських країнах. Палата представників США не змогла погодити спікера з першого раунду голосування. Росія має платити – як Україні отримати близько 300 млрд від російських активів.
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