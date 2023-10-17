Брифінг. Хто стане новим спікером Палати Представників?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Палата Представників у вівторок планує голосувати за нового спікера. Чи зможуть законодавці обрати лідера? Включення із Капітолійського пагорбу. Чи слабне підтримка України серед американців - аналізує опитування громадської думки. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.