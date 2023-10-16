Брифінг. Вибори в Польщі: чого очікувати Україні?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як результати парламентських виборів у Польщі позначаться на відносинах Варшави та Києва? Чи можуть США продовжувати підтримку України навіть попри невизначеність у Конгресі? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.